جماعة الحوثي تعلن إسقاط مسيرة أميركية ثالثة في 10 أيام

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة أميركية مسيرة من نوع "إم كيو-9" أثناء قيامها بمهام "عدائية في أجواء محافظة الجوف شمال شرقي البلاد بصاروخ مناسب محلي الصنع".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان مصور "ردا على العدوان الأميركي المتواصل على بلدنا وردا على مجازره المروعة بحق شعبنا تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاط طائرة أميركية معادية نوع "إم كيو-9″ وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة الجوف بصاروخ مناسب محلي الصنع" لم يحدد نوعه.

وأضاف المتحدث أن هذه الطائرة هي الثالثة خلال 10 أيام والـ18 التي يتم إسقاطها للولايات المتحدة منذ بدء "إسناد غزة" في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة شنت خلال الساعات الماضية "عددا من الغارات على مناطق متفرقة أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى وأضرار في ممتلكات المواطنين".

يذكر أن جماعة أنصار الله أعلنت أول أمس الاثنين تنفيذ عملية طالت هدفا عسكريا في تل أبيب باستخدام طائرة مسيرة، واستهداف مدمرتين أميركيتين بالبحر الأحمر بصواريخ مجنحة ومسيّرات.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة الجوف وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة الثالثة خلال عشرة أيام والثامنة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. pic.twitter.com/uDODGjiygg — العميد يحيى سريع (@army21ye) April 9, 2025

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في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض طائرة بدون طيار كانت قادمة من جهة الشرق، وأكد أنه أسقطها قبل أن تدخل المجال الجوي، وأنه لم تفعَّل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة.

وأمس أعلنت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأميركية على مدينة سكنية في محافظة الحُديدة إلى 6 قتلى إضافة إلى 16 مصابا.

وبلغ عدد الغارات التي شنتها القوات الأميركية على اليمن الثلاثاء 22 غارة استهدفت مناطق في صنعاء ومأرب والحُديدة.

وكشف مسؤول أميركي للجزيرة أمس أن الجيش الأميركي استهدف منذ بدء الهجمات على اليمن في مارس/آذار الماضي وحتى أمس الثلاثاء أكثر من 300 هدف للحوثيين، مضيفا أن شن الهجمات على الحوثيين يتم بوتيرة شبه يومية.

وتأتي الغارات الأميركية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

بيد أن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.