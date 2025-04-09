تهجير جديد في مخيم بلاطة بنابلس وتفجير منزل منفذ "عملية دوليف"

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة وتمركزت فيه وأجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها، كما اقتحمت قرية دير إبزيع غرب رام الله وفجرت منزل عائلة الشهيد مجاهد منصور.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت فجر الأربعاء مخيم بلاطة شرقي نابلس بعدد كبير من القوات الراجلة والآليات المدرعة، وشرعت في تفتيش منازل وحولت مباني إلى ثكنات عسكرية.

وأضافوا أن الجيش أجبر عشرات العائلات على النزوح من منازلهم قسرا إلى خارج المخيم، كما فرض حظرا للتجوال في المخيم.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لعائلات على أطراف المخيم تخرج وهي تحمل بعض المقتنيات الخاصة.

وأفاد أحد النازحين، دون التعريف بنفسه، في أحد المقاطع المتناقلة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبره وعائلته على النزوح خارج المخيم إلى وقت غير معلوم.

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال حولت أحد المنازل في حارة الجماسين بمخيم بلاطة في نابلس لثكنة عسكرية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طفلا أصيب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب خلال اقتحام المخيم.

طائرة مسيرة للاحتلال في أزقة مخيم بلاطة شرق نابلس، تزامنا مع اقتحام واسع يشهده المخيم. pic.twitter.com/UiTsX9xnBu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2025

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تفجير منزل منفذ عملية

وفي إطار متصل، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام قرية دير إبزيع غرب رام الله، وفجرت منزل عائلة الشهيد مجاهد منصور كراجة منفذ عملية إطلاق النار على حافلة بمستوطنة دوليف قرب القرية.

لحظة تفجير الاحتلال لمنزل الشــهيد مــجاهد منصور في بلدة دير ابزيع غرب رام الله. pic.twitter.com/o1Uqu88eKS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2025

واستشهد مجاهد كراجة (33 عاما) في 22 مارس/آذار الماضي بعد تنفيذه عملية نوعية أسفرت بحسب اعترافات جيش الاحتلال عن مقتل جندي وإصابة 7 آخرين.

واغتالت قوات الاحتلال كراجة بصاروخين موجهين أطلقتهما الطائرات المروحية، بعد فشلها في قتله في اشتباكات مسلحة بينه وبينهم امتدت لقرابة 5 ساعات.

عملية طعن

على صعيد متصل، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بوقوع جرحى في عملية طعن في القدس الغربية، وقالت إن الدوافع قيد الفحص.

كما اقتحم مستوطنون صالة أفراح فلسطينية في سلفيت وأحرقوها.

ويأتي ذلك بعد يوم من استشهاد الفلسطينية أمانة يعقوب (30 عاما) -وهي محامية وأم لثلاثة أولاد- برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "أريئيل" عند مفرق بلدة حارس غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

ومنذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مخيمات وبلدات ومدن شمال الضفة الغربية.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية مما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.