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الكونغو ترحل ثلاثة معتقلين أميركيين إلى بلادهم بوساطة قطرية

Benjamin Zalman Polun, Marcel Malanga and Taylor Thompson, American citizens suspected, along with a group of over fifty other people, to be involved in an attempted coup in Congo, wait for the beginning of their trial in Kinshasa, Democratic Republic of Congo, June 7, 2024. REUTERS/Justin Makangara
الكونغو خففت الأحكام على الأميركيين الثلاثة إلى السجن المؤبد بدلا من الإعدام (رويترز)
9/4/2025

نقل موقع بلومبيرغ الإخباري عن دبلوماسي مطلع أن 3 مواطنين أميركيين كانوا مسجونين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية محاولة انقلاب فاشلة تم الإفراج عنهم ونقلهم إلى بلادهم بوساطة قطرية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي التقى المبعوث الأميركي لملف المحتجزين آدم بولر في الدوحة الشهر الماضي، ووافق على ترحيل الأميركيين إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبتهم.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق وطلبت المساعدة من القطريين الذين أرسلوا مبعوثا إلى كينشاسا لإجراء محادثات تمهيدية مع رئيس الكونغو لاستكشاف إمكانية التوصل إلى صفقة قبل الاجتماع في الدوحة، مشيرا إلى أن عملية التبادل تمت أمس الثلاثاء، وتم تخفيض الأحكام إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة الكونغولي.

وكان 4 دبلوماسيين أميركيين ومكتب الرئاسة الكونغولي قالوا لوكالة رويترز -أمس الثلاثاء- إن المواطنين الأميركيين الثلاثة أصبحوا الآن رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة بعد تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أميركي مطلع على المحادثات إن الأميركيين الثلاثة سيواجهون اتهامات في بلادهم، بسبب دورهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها الكونغو في مايو/أيار 2024.

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وكانت المحكمة الكونغولية قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق الأميركيين الثلاثة، إلى جانب 34 متهما آخرين، بتهم تتعلق "بالإرهاب" و"الاشتراك في جريمة".

وشارك المتهمون في محاولة انقلابية نفذها المعارض الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة عبر الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة كينشاسا.

المصدر : بلومبيرغ + رويترز

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