الكونغو ترحل ثلاثة معتقلين أميركيين إلى بلادهم بوساطة قطرية

نقل موقع بلومبيرغ الإخباري عن دبلوماسي مطلع أن 3 مواطنين أميركيين كانوا مسجونين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على خلفية محاولة انقلاب فاشلة تم الإفراج عنهم ونقلهم إلى بلادهم بوساطة قطرية.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي التقى المبعوث الأميركي لملف المحتجزين آدم بولر في الدوحة الشهر الماضي، ووافق على ترحيل الأميركيين إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبتهم.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق وطلبت المساعدة من القطريين الذين أرسلوا مبعوثا إلى كينشاسا لإجراء محادثات تمهيدية مع رئيس الكونغو لاستكشاف إمكانية التوصل إلى صفقة قبل الاجتماع في الدوحة، مشيرا إلى أن عملية التبادل تمت أمس الثلاثاء، وتم تخفيض الأحكام إلى السجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، وفقا لما ذكره مكتب الرئاسة الكونغولي.

وكان 4 دبلوماسيين أميركيين ومكتب الرئاسة الكونغولي قالوا لوكالة رويترز -أمس الثلاثاء- إن المواطنين الأميركيين الثلاثة أصبحوا الآن رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة بعد تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم الأسبوع الماضي.

وقال مصدر أميركي مطلع على المحادثات إن الأميركيين الثلاثة سيواجهون اتهامات في بلادهم، بسبب دورهم في محاولة الانقلاب التي شهدتها الكونغو في مايو/أيار 2024.

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وكانت المحكمة الكونغولية قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق الأميركيين الثلاثة، إلى جانب 34 متهما آخرين، بتهم تتعلق "بالإرهاب" و"الاشتراك في جريمة".

وشارك المتهمون في محاولة انقلابية نفذها المعارض الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة عبر الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة كينشاسا.