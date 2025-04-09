القسام تنشر فيديو يظهر قصف أسدود برشقة صاروخية

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو لعملية قصف مدنية أسدود الأحد الماضي.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي القسام وهو يقوم بتجهيز الصواريخ وإلى جواره ورقة تحمل تاريخ السادس من أبريل/نيسان 2025، وتقول إن القصف يأتي ردا على المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، قبل أن تبدأ عملية الإطلاق التي جرت في وقت متأخر من الليل.

وأعلنت القسام -الأحد الماضي- قصف مدينة أسدود برشقة صاروخية، "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، وكانت الرشقة هي الأكبر من نوعها منذ 6 أشهر على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود و"تم اعتراض معظمها"، ثم أعلن لاحقا اعتراض 5 صواريخ من أصل 10 أطلقت من وسط القطاع.

كما تحدثت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن إصابة مباشرة في عسقلان، مؤكدة إصابة 3 أشخاص بجروح إثر الرشقة الصاروخية، مضيفة أنه تم نقلهم إلى المستشفى.