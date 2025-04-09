الأمن الأردني يمنع متظاهرين من الوصول لمحيط السفارة الإسرائيلية

منعت قوات الأمن الأردنية محتجين من الوصول إلى محيط السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة عمّان، للمطالبة بإغلاق السفارة، وللتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأغلقت قوات الأمن جميع المداخل المؤدية إلى مقر السفارة، وأوقفت بعض المتظاهرين، بينما أدى إغلاق الطرق إلى ازدحامات مرورية في بعض الشوارع غير البعيدة عن السفارة.

وكان الملتقى الوطني لدعم المقاومة دعا إلى الاحتجاج في محيط السفارة الإسرائيلية. وقال مصدر أمني للجزيرة إنه يمنع التظاهر في محيط السفارة وإنه جرى توقيف بعض الأشخاص المخالفين.

مظاهرة بطرابلس

في الأثناء، شهدت العاصمة الليبية طرابلس مظاهرة للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإيقاف حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. كما طالبوا بفك الحصار عن غزة وإدخال المساعدات.