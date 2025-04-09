إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة مؤقتا

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو -في بيان اليوم الأربعاء- استعداد بلاده لاستقبال الفلسطينيين "المتضررين" من الحرب في غزة بشكل مؤقت، وذلك في مستهل جولة في منطقة الشرق الأوسط وتركيا.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن بلاده يمكنها استضافة نحو ألف فلسطيني في المرحلة الأولى من هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه تم توجيه الخارجية لإجراء مناقشات عاجلة مع الأطراف الفلسطينية والدولية بشأن آلية "إجلاء المتضررين" ونقلهم إلى إندونيسيا الدولة ذات الأغلبية المسلمة.

وتطرق الرئيس إلى أن إندونيسيا مستعدة لاستقبال "الجرحى والمصابين بصدمات نفسية" فضلاً عن الأطفال "اليتامى" حيث سيتم توفير الرعاية اللازمة لهم حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم، على أن يعودوا إلى غزة عندما تتحسن الأوضاع، بحسب البيان.

وقال برابوو إن إندونيسيا ترغب في تعزيز دورها في السعي لحل "النزاع" مضيفا أن هذه الخطة ليست سهلة.

وشدد الرئيس -قبيل انطلاقه في جولة خارجية تشمل تركيا ومصر وقطر- أن التزام إندونيسيا بدعم سلامة الفلسطينيين واستقلالهم "دفع حكومتنا إلى العمل بشكل أكثر فعالية".

وتأتي هذه التصريحات بعد شهرين من إعلان الخارجية الإندونيسية رفضها التام لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا، وهو الموقف الذي جاء ردا على اقتراحات الرئيس الأميركي بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة.