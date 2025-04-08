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وزير الدفاع الأميركي يبحث مع نظيره السعودي التطورات الإقليمية

كومبو لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مع نظيره السعودي خالد بن سلمان
بيت هيغسيث (يمين) والأمير خالد بن سلمان (رويترز)
8/4/2025

أجرى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث -الاثنين- محادثات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، وبحثا آفاق التعاون في المجال الدفاعي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال البنتاغون في بيان إن وزيري الدفاع تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن الإقليمي بما فيه العمليات الأميركية لتقويض قدرات الحوثيين والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

من جهته، ذكر وزير الدفاع السعودي في منشور على منصة "إكس"، أن الاتصال استعرض العلاقات السعودية الأميركية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي.

كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي فبراير/شباط الماضي، التقى وزير الدفاع السعودي بنظيره الأميركي خلال زيارة إلى واشنطن بحثت سبل تطوير التعاون في المجال العسكري والدفاعي.

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المصدر : الجزيرة + وكالات

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