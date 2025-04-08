أجرى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث -الاثنين- محادثات هاتفية مع نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان، وبحثا آفاق التعاون في المجال الدفاعي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وقال البنتاغون في بيان إن وزيري الدفاع تبادلا وجهات النظر بشأن الأمن الإقليمي بما فيه العمليات الأميركية لتقويض قدرات الحوثيين والحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

من جهته، ذكر وزير الدفاع السعودي في منشور على منصة "إكس"، أن الاتصال استعرض العلاقات السعودية الأميركية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي.

استعرضت في اتصالٍ هاتفي مع معالي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث العلاقات السعودية الأمريكية، وآفاق التعاون في المجال الدفاعي، وبحثنا تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية بلدينا الصديقين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، وناقشنا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 7, 2025

كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، ورؤية البلدين لدعم أمن واستقرار المنطقة والعالم، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي فبراير/شباط الماضي، التقى وزير الدفاع السعودي بنظيره الأميركي خلال زيارة إلى واشنطن بحثت سبل تطوير التعاون في المجال العسكري والدفاعي.