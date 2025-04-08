رويترز: وزير الخارجية السعودي في واشنطن للتخطيط لزيارة ترامب

قال مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي لوكالة رويترز إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وصل إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستهدف التخطيط لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتوقعة للمملكة في مايو/أيار المقبل.

وأضاف المصدر أن الأمير فيصل سيناقش أيضا الوضع في غزة والصراع مع الحوثيين في اليمن مع مسؤولي الحكومة الأميركية.

وتابع المصدر أن الزيارة كانت مقررة قبل إعلان الرسوم الجمركية الأميركية الأسبوع الماضي، إذ هز قرار ترامب بشأن الرسوم الأسواق وأثار مخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط الذي يأتي على رأس الصادرات السعودية.

وأكد مصدر رسمي وصول الأمير فيصل إلى واشنطن، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس اليوم إن الأمير فيصل سيلتقي بنظيره الأميركي ماركو روبيو غدا الأربعاء، لكنها رفضت الإدلاء بتفاصيل إضافية عن الاجتماع.

ويخطط ترامب لزيارة السعودية في وقت مبكر من مايو/أيار المقبل لتوقيع اتفاقية استثمار، في حين ستكون أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، مع التخطيط أيضا للتوقف في كل من قطر والإمارات.

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وكان ترامب جعل السعودية وإسرائيل المحطتين الأوليين في أول جولة خارجية له خلال ولايته الأولى عام 2017.