قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتحاصر نابلس من كل الجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية من جميع محاورها ليل الاثنين، وتصدى لها مقاومون بتفجير عبوات ناسفة، فيما قالت مصادر للجزيرة إن مدينة نابلس مغلقة تماما بحواجز عسكرية أقامتها قوات الاحتلال.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو طوباس، حيث دهمت قواته مباني سكنية وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ونشرت قناصة وفرضت حظرا للتجوال.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت منطقة الدينمو في المدينة، وإن مقاومين فجروا عبوات ناسفة في آليات عسكرية.

جانب من اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس برفقة جرافات عسكرية pic.twitter.com/lGUnPlq4jK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2025

في غضون ذلك، باتت مدينة نابلس مغلقة تماما ومحاصرة من كل الجهات ببوابات حديدية وحواجز عسكرية نصبتها قوات الاحتلال، وفقا لما أفادت به مصادر محلية.

من ناحية أخرى، هاجم مستوطنون أمس الاثنين مزارعين فلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي نابلس، وأظهر مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة خروج عدد من المزارعين الفلسطينيين من مزارعهم إثر اعتداءات المستوطنين.

وأكدت مصادر للجزيرة أن المزارعين الفلسطينيين كانوا قد حصلوا على إذن مسبق من سلطات الاحتلال بحراثة أراضيهم المحاطة بالبؤر الاستيطانية.

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وتزامنا مع حرب الإبادة في غزة، صعّد الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، وأدى ذلك إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق بيانات هيئات فلسطينية.

وعمّ إضراب شامل مدن الضفة الغربية أمس الاثنين استجابة لدعوة أطلقتها "القوى الوطنية والإسلامية" تنديدا بحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعدوان المتواصل على المدن والبلدات الفلسطينية.