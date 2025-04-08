قصف متبادل بالمسيرات وزيلينسكي يعترف بالاحتفاظ بمواقع داخل بيلغورود

قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت 46 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا من نوع "إسكندر-إم" خلال هجوم الليلة الماضية، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك قبل ساعات.

وأضافت القوات الجوية أنها أسقطت 9 طائرات مسيرة، بينما لم تصل 31 طائرة مسيرة أخرى إلى أهدافها على الأرجح بسبب تدابير الحرب الإلكترونية المضادة، وفقا لما ذكرته على تطبيق تليغرام.

ولم تذكر ما حدث للطائرات المسيرة الست المتبقية أو الصاروخ.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق منطقتي كورسك وبيلغورود على الحدود.

والليلة الماضية، اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، علنا ولأول مرة، بأن قوات بلاده تحتفظ بمواقع داخل منطقة بيلغورود الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي من كييف "نواصل إجراء عمليات نشطة في المناطق الحدودية على أراضي العدو، وهذا صحيح تماما. يجب أن تعود الحرب إلى حيث أتت".

وأضاف زيلينسكي أيضا أن نشاط القوات الأوكرانية مستمر في منطقة كورسك الروسية، حيث وقعت أولى عمليات التوغل في أوائل أغسطس/آب الماضي، مشيرا إلى أن العمليات داخل روسيا تهدف إلى حماية المناطق الحدودية لأوكرانيا، وخاصة خاركيف وسومي.

نشاط عسكري

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة الروسية بشأن وجود قوات أوكرانية في بيلغورود، لكن السلطات المحلية أقرت بوجود نشاط عسكري في ظل تعرض أجزاء من المنطقة لنيران أوكرانية متواصلة.

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جدير بالذكر أن روسيا بدأت هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

وتسيطر روسيا حاليا على ما يقل قليلا عن 20% من مساحة أوكرانيا بما يشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014 ومعظم المناطق الأربع التي أعلنت ضمها من جانب واحد، في خطوة لم تعترف بها أغلب دول العالم.

وتشير تقديرات روسية إلى أن روسيا تسيطر على كامل شبه جزيرة القرم، وكامل لوغانسك تقريبا، وأكثر من 70% من مناطق دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. كما تسيطر على جزء صغير من منطقة خاركيف.