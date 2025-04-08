عشرات الشهداء في غزة ومئات الآلاف ينزحون مجددا داخل القطاع

أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة منذ فجر أمس الاثنين إلى 60، في حين أطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 9 فلسطينيين بينهم 3 أطفال إثر قصف جوي إسرائيلي على منزل غربي مدينة دير البلح وسط غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية بالقرب من برج الوحدة غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركزا لتوزيع الطعام مجانا غرب خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان بقصف من مسيّرة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب مدينة أصداء شمالي خان يونس، في حين أصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف مسيّرة أخرى تجمعا لفلسطينيين بمنطقة قيزان النجار في المدينة.

وسبق ذلك استشهاد مواطن في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

نداء استغاثة

وفي شمال القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العديد بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين بمحيط "مفترق الأمن العام" شمال غرب مدينة غزة.

بينما أسفر قصف إسرائيلي على تجمعين لمدنيين في حي الزيتون (جنوب مدينة غزة)، وبلدة جباليا (شمال) قطاع غزة، عن استشهاد 5 فلسطينيين وعدد من المصابين.

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وتبع ذلك استشهاد فلسطينيين آخرين بقصف مدفعي إسرائيلي على شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي غرب المدينة، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف استهدف تجمعاً للمدنيين بالقرب من برج الوحدة.

من جهتها، أطلقت وزارة الصحة في غزة نداء استغاثة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية بالمستشفيات.

ويعود ذلك إلى استمرار إغلاق المعابر، وهو ما تسبب في توقف الخدمات الصحية والعمليات الجراحية، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين، نتيجة تصاعد وتيرة الهجمات الإسرائيلية.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ما يقرب من 400 ألف شخص نزحوا مجددا داخل قطاع غزة منذ أن استأنفت إسرائيل عدوانها قبل أقل من 3 أسابيع، أي ما يعادل 1 من كل 5 فلسطينيين في القطاع.

وأضاف دوجاريك "لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لضمان سلامتهم وبقائهم على قيد الحياة، وهي مسؤولية تقع على عاتق إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.