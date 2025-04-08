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عاجل| نتنياهو: تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه
8/4/2025-|آخر تحديث: 8/4/202506:22 م (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
عاجل | نتنياهو: تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في #سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه
نتنياهو: عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع المحتجزين
نتنياهو: نقبل باتفاق لتفكيك البرنامج النووي الإيراني في حالة واحدة فقط هي أن يكون على الطراز الليبي
نتنياهو: تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف وتنفيذ أميركي
نتنياهو: متفقون مع الولايات المتحدة على أن #إيران لن تمتلك أسلحة نووية
نتنياهو: إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع إيران فإن الخيار العسكري سيكون مطروحا
المصدر : الجزيرة