التفاصيل بعد قليل..

عاجل | نتنياهو: تركيا تريد إنشاء قواعد عسكرية في #سوريا وهذا يشكل خطرا علينا ونعارضه

نتنياهو: عازمون على القضاء على حماس وفي الوقت نفسه إعادة جميع المحتجزين

نتنياهو: نقبل باتفاق لتفكيك البرنامج النووي الإيراني في حالة واحدة فقط هي أن يكون على الطراز الليبي

نتنياهو: تفجير وتفكيك المنشآت النووية الإيرانية يجب أن يتم تحت إشراف وتنفيذ أميركي

نتنياهو: متفقون مع الولايات المتحدة على أن #إيران لن تمتلك أسلحة نووية

نتنياهو: إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات مع إيران فإن الخيار العسكري سيكون مطروحا