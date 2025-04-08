مصادر للجزيرة: الاحتلال يأمر بإغلاق مدارس الأونروا في مخيم شعفاط خلال 30 يوما

أفادت مصادر للجزيرة بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت جميع مديري مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بمخيم شعفاط في القدس بأوامر إغلاق خلال 30 يوما.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الاحتلال أمر إدارة مدارس الأونروا بمخيم شعفاط بنقل الطلاب لمدارس تابعة لبلدية الاحتلال بالقدس.

وكانت الأونروا قالت قبل أسبوع إن مقرها في القدس الشرقية المحتلة تعرض مجددا لإضرام متعمد للنيران في ظل التحريض الإسرائيلي المنهجي والمستمر عليها منذ شهور.

وأوضحت أن "هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر عليها منذ أشهر"، وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية يواجهون تهديدات متزايدة.

وذكرت الوكالة أن موظفي الأمم المتحدة "أجبروا في يناير/كانون الثاني 2025 على إخلاء المقر مع بدء تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات".

حظر

وكان وزير الصحة الإسرائيلي أورئيل بوسو أمر قبل أسابيع بإنهاء علاقات العمل مع وكالة الأونروا، حسب ما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم".

كذلك اقتحمت الشرطة الإسرائيلية حينها عدة مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة الفلسطينية المحتلة.

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ويوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.