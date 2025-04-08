غارات على صنعاء والحديدة ومسؤول أميركي: ضربنا 300 هدف للحوثيين

أفاد مسؤول أميركي للجزيرة بأن الجيش الأميركي ضرب أكثر من 300 هدف لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن منذ بدء الهجمات عليهم في مارس/آذار الماضي، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تتم بوتيرة "شبه يومية".

يأتي ذلك فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين مقتل 4 أشخاص في قصف أميركي استهدف اليوم مدينة مقبل السكنية في مديرية الحوك بالحديدة.

كما ذكرت أن "عدوانا" أميركيا استهدف شبكة الاتصالات في شوابة بمديرية ذيبين الواقعة في محافظة عمران شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أكد أن الضربات ستتواصل حتى يوقف الحوثيون هجماتهم لكن القرار لم يحسم بعد.

كما ذكر أن تقييم نتائج الضربات يتواصل ومن المبكر الحديث عن مدى فاعليتها، مشيرا إلى أن الحوثيين لا يزالون يحتفظون بقدرات لشن هجمات على البحرية الأميركية وسفن الشحن بالمنطقة.

وأكد وصول أغلبية القوات الأميركية والعتاد إلى الشرق الأوسط في إطار تعزيز الجيش لوجوده العسكري، فيما ستصل حاملة الطائرات فينسون ومجموعتها القتالية إلى المنطقة "هذا الأسبوع".

كما قال إن قاذفات بي 2 تشارك من قاعدتها في جزيرة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي في قصف تحصينات الحوثيين.

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يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن في 15 مارس/آذار الماضي أنه أمر قواته بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ"القضاء على الحوثيين تماما".

ورد الحوثيون بأن تهديد ترامب لن يثنيهم عن "مواصلة مناصرة غزة"، حيث استأنفوا منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن بالبحر الأحمر متوجهة إليها، بالتزامن مع استئناف الجيش الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة على القطاع الفلسطيني المحاصر.