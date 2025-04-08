أردوغان: على إسرائيل وقف جرائمها في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن على إسرائيل وقف جرائمها في غزة والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار فورا.

وأضاف أردوغان أن جرائم حرب ترتكب في غزة من قبل عصابات لا تعرف الرحمة، قائلا "لقد شاهدنا بأعيننا إطلاق النار على عربات إسعاف وهي تنقل الجرحى في غزة".

وأشار إلى أنه سيبحث قضية غزة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقبل.

وأكد الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب غزة وسوريا ولبنان، مشدد على أن إسرائيل لن تحقق أهدافها الرامية إلى رسم خريطة المنطقة من جديد.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.