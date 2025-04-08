عاجل | أردوغان: سنبحث قضية غزة خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقبل

عاجل | أردوغان: الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تنتهي ويجب العودة إلى وقف إطلاق النار

عاجل | أردوغان: جرائم حرب ترتكب في غزة من قبل عصابات لا تعرف الرحمة

عاجل | أردوغان: شاهدنا بأعيننا إطلاق النار على عربات إسعاف وهي تنقل الجرحى في غزة

عاجل | مراسل الجزيرة: استشهاد 3 فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبوا بها إثر قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس

عاجل | أردوغان: رأينا تعرض أهل غزة للقصف والاستهداف بمن فيهم رجال الإسعاف والدفاع المدني

عاجل | أردوغان: سنكون إلى جانب السوريين حتى تحقيق الاستقرار في بلدهم

عاجل | أردوغان: لن تتحقق أهداف إسرائيل في سعيها لرسم خريطة المنطقة من جديد

عاجل | أردوغان: سنبقى دائما إلى جانب أهلنا في غزة وسوريا ولبنان

عاجل | أردوغان: على إسرائيل وقف جرائمها في غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار

التفاصيل بعد قليل..