أميركا تعتقل 3 مواطنين تورطوا بانقلاب فاشل في الكونغو

قال 4 دبلوماسيين أميركيين ورئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن 3 مواطنين أميركيين مسجونين على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في الكونغو أصبحوا الآن رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة بعد تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم الأسبوع الماضي.

ووُضعت اللمسات النهائية على اتفاق تسليم الأميركيين في وقت سافر فيه مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، إلى الكونغو لعقد اجتماعات مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة كينشاسا، في ظل مفاوضات بين الطرفين بشأن الأمن والمعادن.

وقبل الزيارة، دعا المبعوث الخاص لترامب بملف الرهائن الرئيس تشيسيكيدي إلى إطلاق سراح الأميركيين.

وقال مصدر أميركي مطلع على المحادثات إن الأميركيين الثلاثة سيواجهون اتهامات في بلادهم بسبب دورهم في محاولة الانقلاب.

وكانت المحكمة الكونغولية قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق الأميركيين الثلاثة، إلى جانب 34 متهما آخرين، بتهم تتعلق "بالإرهاب" و"الاشتراك في جريمة".

وشارك المتهمون في محاولة انقلابية نفذها المعارض الكونغولي كريستيان مالانغا الذي كان يهدف إلى الإطاحة بالحكومة عبر الهجوم على قصر الرئاسة في العاصمة كينشاسا.

إعلان

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص، بينهم أفراد من الحرس الرئاسي، بالإضافة إلى نشر تسجيلات مباشرة للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تصعيد كبير في ردود الفعل السياسية.