ترامب لنتنياهو: إن كانت لديك مشاكل مع أردوغان فعليك حلها

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -خلال لقائهما في البيت الأبيض- إلى "حل مشاكله" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، و"التصرف بعقلانية".

وتحدث ترامب -في تصريحاته للصحفيين خلال لقائه نتنياهو- عن علاقته الجيدة مع الرئيس التركي، قائلا: "لدي علاقة رائعة مع رجل اسمه أردوغان، وأنا أحبه وهو يحبني، وهذا ما يغضب وسائل الإعلام".

وأوضح أنه أخبر نتنياهو بأنه "يحب أردوغان"، و"إذا كانت لديه مشاكل معه فعليه حلها"، مؤكدا أن "على الإسرائيليين التصرف بعقلانية لحل أي مشكلة مع تركيا".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه لا يريد أن تستخدم سوريا من أي جهة، بما في ذلك تركيا، لشن هجمات على إسرائيل، معتبرا أن علاقات أنقرة المميزة مع واشنطن قد تساعد في تجنب الأزمة، حسب تعبيره.