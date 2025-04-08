البنتاغون يخطط لسحب آلاف الجنود من شرق أوروبا

نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين -اليوم الثلاثاء- إن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تخطط لسحب 10 آلاف جندي أميركي ينتشرون في بلدان بشرق أوروبا.

ونقلت الشبكة هذه المعلومات عن 6 مسؤولين تم إطلاعهم على هذه الخطوة من دون أن تحدد هوياتهم، بيد أن "العدد (الذي سيشمله القرار) لا يزال قيد النقاش، لكن الاقتراح قد يؤدي إلى سحب ما يصل إلى نصف القوات التي تم إرسالها".

ولفتت الشبكة إلى أن القوات المعنية "ستكون ضمن 20 ألف جندي نشرتهم إدارة (الرئيس السابق) جو بايدن في 2022 بهدف تعزيز دفاعات الدول المتاخمة لأوكرانيا بعد الغزو الروسي".

وتثير فرضية سحب عسكريين أميركيين من أوروبا مخاوف كبرى لدى عديد من الدول الأوروبية، إذ إن وجود هؤلاء يشكل عامل ردع ويمثل ضمانا أمنيا بالغ القوة في مواجهة ما يوصف بالتهديد الروسي، وخصوصا في بولندا ورومانيا ودول البلطيق.

وبات هذا الموضوع أكثر حساسية مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وانتقاداته المتكررة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) والدول الأوروبية التي يتهمها بعدم تحمل مسؤولياتها لحماية نفسها.

ونشرت المعلومات عن انسحاب محتمل في وقت يحاول فيه الرئيس الأميركي إقناع موسكو وكييف بقبول وقف لإطلاق النار، مع خشية عديد من المراقبين والعواصم الأوروبية أن يبدي ترامب تساهلا حيال موسكو.