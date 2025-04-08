أولمرت: نتنياهو يساند جرائم المستوطنين البشعة ضد الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت -اليوم الثلاثاء- إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يساند الجرائم البشعة" التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف -في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي- أن نتنياهو بصفته رئيسا للوزراء "يساند الجرائم البشعة التي يرتكبها شبان التلال في الأراضي الفلسطينية"، وأن الحكومة أيضا تغض الطرف عنها.

و"شبان التلال" هي مجموعة يمينية متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين تهاجم الفلسطينيين بإطلاق النار وإضرام النيران بالممتلكات واقتلاع الأشجار وإقامة البؤر الاستيطانية. وينتمي أعضاء هذه المجموعة إلى أحزاب يمينية تشكل الحكومة الحالية.

وكان المستوطنون صعّدوا منذ تشكيل الحكومة الحالية نهاية العام 2020 من اعتداءاتهم على الفلسطينيين، وخاصة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، دفعة قوية منذ تشكيل الحكومة، وفقا لمعطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية التي ترصد الاستيطان بالضفة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 945 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و800، وفق معطيات فلسطينية رسمية.