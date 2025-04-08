ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين المسجلين بالأمم المتحدة

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الداخلية الألمانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قولهما -اليوم الثلاثاء- إن ألمانيا علقت مؤقتا قبول أي لاجئين إضافيين عبر برنامج إعادة التوطين من خلال المفوضية.

وتعد الهجرة قضية خلافية منذ وقت طويل في ألمانيا خلال مفاوضات الحكومة الائتلافية بين تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي من جهة، والحزب الديمقراطي الاجتماعي من جهة أخرى.

ويدعو المحافظون إلى نهج أكثر صرامة تجاه طالبي اللجوء في مواجهة تزايد التأييد لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، ووقوع عدد من حوادث العنف المرتبطة بلاجئين.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، فقد توصل الجانبان خلال محادثات الائتلاف الحكومي -التي لم تحسم بعد- إلى اتفاق مبدئي لإنهاء برامج القبول الاتحادية الطوعية للاجئين كلما أمكن ذلك، وعدم إطلاق أي برامج جديدة.

ووفقا لوزارة الداخلية، تعتزم ألمانيا توفير ما يصل إلى 6560 مكانا ضمن برنامج إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي هذا العام.

ويقبل هذا البرنامج عادة لاجئين من جنسيات مختلفة أو أفرادا عديمي الجنسية من دول مثل مصر والأردن وكينيا ولبنان وباكستان وليبيا.