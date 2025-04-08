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أحرقه القصف الإسرائيلي حيّا.. استشهاد الصحفي أحمد منصور في غزة

الصحفي أحمد منصور الذي أصيب بجروح وحروق بليغة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة الصحفيين في مستشفى ناصر في خان يونس.
الصحفي أحمد منصور استشهد متأثرا بحروق بالغة إثر القصف الإسرائيلي (مواقع التواصل)
8/4/2025-|آخر تحديث: 8/4/202506:40 ص (توقيت مكة)

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي أحمد منصور فجر اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين، والذي استشهد فيه أيضا الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار، وأصيب آخرون بجروح.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة تظهر الصحفي أحمد منصور وهو يحترق حيّا إثر القصف الإسرائيلي على خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس فجر أمس الاثنين.

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح من بينهم: حسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح.

وقبل استشهاد منصور، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الاثنين ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 210 منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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ودان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة استهداف الصحفيين وقتلهم، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومختلف الهيئات الصحفية في دول العالم إلى إدانة "الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما حمّل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، "المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

المصدر : الجزيرة + الصحافة الفلسطينية

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