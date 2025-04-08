أحرقه القصف الإسرائيلي حيّا.. استشهاد الصحفي أحمد منصور في غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد الصحفي أحمد منصور فجر اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على خيمة للصحفيين في خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس الاثنين، والذي استشهد فيه أيضا الصحفي حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار، وأصيب آخرون بجروح.

وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة تظهر الصحفي أحمد منصور وهو يحترق حيّا إثر القصف الإسرائيلي على خيمة الصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس فجر أمس الاثنين.

لم يتمكنوا من إنقاذ أحد المصابين من ألسنة النيران.. مشهد مروع لقصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع #غزة مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 6 صحفيين آخرين pic.twitter.com/R6NpqaNjyg — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) April 7, 2025

وأصيب عدد من الصحفيين بجروح من بينهم: حسن إصليح، وأحمد الأغا، ومحمد فايق، وعبد الله العطار، وإيهاب البرديني، ومحمود عوض، وماجد قديح، وعلي إصليح.

الزميل الصحفي أحمد منصور استُشهد قبل قليل متأثرًا بجراحه الحارقة. https://t.co/7ONE99Jz4A — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 7, 2025

وقبل استشهاد منصور، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الاثنين ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 210 منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

بعد استهداف خيمة للصحفيين في خان يونس.. وسائل التواصل الاجتماعي تضج بمقطع فيديو يُظهر الصحفي أحمد منصور وهو يحترق حيا#حرب_غزة pic.twitter.com/VfLfsoufeK — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 7, 2025

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ودان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة استهداف الصحفيين وقتلهم، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومختلف الهيئات الصحفية في دول العالم إلى إدانة "الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما حمّل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، "المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".