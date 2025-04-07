57 شهيدا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 21 فلسطينيا في غارات استهدفت مناطق عدة في غزة منذ فجر اليوم الاثنين، في حين قالت وزارة الصحة إن مستشفيات القطاع استقبلت 57 شهيدا و137 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المصادر أن شهداء اليوم بينهم 13 قتلوا وسط القطاع وجنوبه، في حين أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة عشرات، بينهم أطفال ونساء في قصف استهدف منزلين في دير البلح وسط القطاع.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد اثنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين عند منطقة المخابرات غرب مدينة غزة، وجرى نقل جثماني الشهيدين إلى مستشفى الشفاء في المدينة.

عدد الشهداء في #غزة يرتفع إلى 13 منذ فجر اليوم جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة بالقطاع

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وأكد المراسل استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من برج الوحدة غربي مدينة غزة، وأضاف أن قصفا مدفعيا إسرائيليا على منزل في منطقة التركمان بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

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كما استشهد 11 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، في قصف إسرائيلي مكثف استهدف شارع النخيل بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

ورصد مراسل الجزيرة محاولات إسعاف المصابين والجرحى في قسم الطوارئ بالمستشفى المعمداني شرقي غزة، قائلا إن الوضع الصحي كارثي في ظل نقص الأدوية والأسرّة والمستلزمات الطبية.

وكان مراسل الجزيرة نقل عن مصادر طبية فلسطينية أن 6 فلسطينيين استشهدوا -بينهم سيدتان- وأصيب 25 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقد استشهد شخصان أحدهما صحفي، وأصيب صحفيان آخران أحدهما مصور الجزيرة محمود عوض، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين بجوار مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقد التهمت النيران موقع الخيمة، ولم يتمكن الشبان الحاضرون في محيطها من إنقاذ أحد المصابين من ألسنة النيران.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن مستشفيات القطاع استقبلت 57 شهيدا و137 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار الماضي إلى 1391 شهيدا و3434 مصابا، في حين بلغت الحصيلة 50 ألفا و752 شهيدا و115 ألفا و475 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وسط غارات جوية وقصف مدفعي، في ظل مواصلة آلياته عمليات تجريف وتدمير للأراضي والمنشآت الزراعية في المنطقة التي تتوغل فيها منذ 4 أيام.

واضطر آلاف الفلسطينيين اليومين الماضيين للنزوح القسري من حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، عقب إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري.

وحملت العائلات ما تيسر من أمتعتها وسارت نحو مناطق وسط وغرب المدينة بحثا عن مأوى آمن، وسط نقص حاد في وسائل النقل والوقود.

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.