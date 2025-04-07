وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره الإسرائيلي في أبو ظبي

قالت وكالة أنباء الإمارات إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبد الله بن زايد آل نهيان استقبل الأحد في أبو ظبي نظيره الإسرائيلي غدعون ساعر.

وأضافت الوكالة أن اللقاء بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية لاستئناف اتفاق الهدنة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

وتابعت أن وزير خارجية الإمارات أكد "أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

خلال استقباله وزير الخارجية الإسرائيلي.. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يؤكد موقف الإمارات الداعم للجهود الدبلوماسية كافة لحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة #وام https://t.co/YZMnxZ1J4X pic.twitter.com/KXC5gU611z — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 6, 2025

كما نقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي قوله إن الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة تتطلب بذل الجهود لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إنه التقى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد في أبو ظبي للمرة الثانية، وبحث معه قضايا إقليمية وتعزيز العلاقات.