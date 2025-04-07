قتلى في غارات أميركية على صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل وإصابة مدنيين في غارات أميركية ليلية على منطقة سكنية في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة الخاضعة للحوثيين مقتل 4 مدنيين -بينهم سيدتان- وإصابة 25 شخصا، منهم 11 امرأة وطفلا، جراء قصف الطيران الأميركي حي شِعب الحافة بمديرية شُعوب شمالي شرقي صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطائرات الأميركية نفذت 5 غارات على صنعاء، استهدفت اثنتان منها حي شِعب الحافة.

ونشرت قناة المسيرة صورا لمصابين -بينهم رضيع- يتلقون العلاج في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية.

كما بثت القناة مقطعا مصورا يظهر ركام منازل استهدفتها الغارات الأميركية.

مصادر طبية تابعة لأنصار الله تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الأمريكية بمديرية شعوب بصنعاء إلى 4 قتلى و16 جريحا.. ماذا في التفاصيل؟#الأخبار pic.twitter.com/SZanzTIikd — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 6, 2025

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت مساء أمس الأحد إن الطائرات الأميركية شنت 14 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية تركزت على جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن، وعلى الناحيتين الشرقية والغربية للعاصمة صنعاء.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بحجة إنهاء تهديدهم لحرية الملاحة في المنطقة.

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وبدأت الهجمات الأميركية بعد أن أعلن الحوثيون استئناف عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، والتي بدأت أواخر العام 2023 إسنادا لغزة.