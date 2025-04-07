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قتلى في غارات أميركية على صنعاء

المصدر: منصة قناة المسيرة على إكس أحد المصابين جراء القصف الأميركي على صنعاء https://x.com/TvAlmasirah/status/1908994077384716573/photo/1
صورة نشرتها قناة المسيرة لأحد المصابين جراء القصف الأميركي على صنعاء (مواقع التواصل)
7/4/2025-|آخر تحديث: 7/4/202502:34 ص (توقيت مكة)

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل وإصابة مدنيين في غارات أميركية ليلية على منطقة سكنية في العاصمة صنعاء.

وأعلنت وزارة الصحة في الحكومة الخاضعة للحوثيين مقتل 4 مدنيين -بينهم سيدتان- وإصابة 25 شخصا، منهم 11 امرأة وطفلا، جراء قصف الطيران الأميركي حي شِعب الحافة بمديرية شُعوب شمالي شرقي صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن الطائرات الأميركية نفذت 5 غارات على صنعاء، استهدفت اثنتان منها حي شِعب الحافة.

ونشرت قناة المسيرة صورا لمصابين -بينهم رضيع- يتلقون العلاج في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية.

كما بثت القناة مقطعا مصورا يظهر ركام منازل استهدفتها الغارات الأميركية.

وكانت وسائل إعلام تابعة للحوثيين قالت مساء أمس الأحد إن الطائرات الأميركية شنت 14 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية تركزت على جزيرة كمران في محافظة الحديدة غربي اليمن، وعلى الناحيتين الشرقية والغربية للعاصمة صنعاء.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بحجة إنهاء تهديدهم لحرية الملاحة في المنطقة.

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وبدأت الهجمات الأميركية بعد أن أعلن الحوثيون استئناف عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، والتي بدأت أواخر العام 2023 إسنادا لغزة.

المصدر : الجزيرة

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