قتلى بغارات على لبنان وإسرائيل تعلن استهداف قيادي بحزب الله

شنت إسرائيل، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قيادي ميداني بارز في حزب الله.

وذكرت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على طريق الدردارة–الخيام أدت إلى مقتل سوريين وإصابة مواطن لبناني بجروح.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة بمقتل شخص واحد في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة الطيبة الواقعة بالقرب من الحدود في منطقة مرجعيون. وأدت غارة جوية ثانية على البلدة ذاتها إلى إصابة مدني بجروح.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إن الغارة في الطيبة استهدفت محمد عدنان منصور، قائد مدفعية حزب الله في المنطقة، مشيرا إلى أنه كان يقود هجمات صاروخية باتجاه الجليل الأعلى.

كما استهدفت غارة بطائرة مسيرة بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى إصابة مدني بجروح، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد لقائه نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التأكيد على التزام الدولة اللبنانية حصر السلاح بيدها، مشيرا إلى العمل على "صياغة استراتيجية الأمن الوطني" قريبا.

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وقالت أورتاغوس في تصريحاتها إن واشنطن "تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيق وقف الأعمال العدائية بالكامل، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات".

وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان بحلول 26 يناير/كانون الثاني 2025 بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنها احتفظت بوجود عسكري في 5 نقاط استراتيجية، ما دفع لبنان إلى اتهامها بـ"المماطلة" واعتبار وجودها "احتلالا".

وأكد عون أن بقاء القوات الإسرائيلية في النقاط الخمس "يعقد الوضع أكثر"، داعيا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل.