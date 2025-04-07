عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يشيد مواقع جديدة

استشهد 42 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق في قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، في حين شوهدت قوات الاحتلال وهي تشيد مواقع لها في غزة مع السيطرة على مساحات واسعة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف بمسيرة إسرائيلية بالقرب من برج الوحدة غربي مدينة غزة.

وقال المراسل إن شخصين استشهدا وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين عند منطقة المخابرات غرب مدينة غزة، كما استهدفت غارة أخرى فلسطينيين في شارع الجلاء بمدينة غزة.

غارات وتجريف بالشجاعية

وفي حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة) يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية، وسط غارات جوية وقصف مدفعي، وتقوم آليات جيش الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير للأراضي والمنشآت الزراعية في المنطقة التي تتوغل فيها منذ 4 أيام.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد امرأة وطفل في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ووصف أطباء في المستشفى الأهلي المعمداني حالة بعض المصابين بالخطيرة، بينما تواجه فرق الإسعاف والإنقاذ صعوبة في الوصول لعالقين تحت الركام، نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي وعشوائيته.

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واضطر آلاف الفلسطينيين اليومين الماضيين للنزوح القسري من حيي الشجاعية والزيتون شرق مدينة غزة، عقب إنذارات الاحتلال بالإخلاء الفوري.

وحملت العائلات ما تيسر من أمتعتها، وسارت نحو مناطق وسط وغرب المدينة بحثا عن مأوى آمن، وسط نقص حاد في وسائل النقل والوقود.

طيران الاحتلال المروحي يطلق النار تجاه مناطق في شرق مدينة غزة. pic.twitter.com/NXlR8jN4yJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 7, 2025

مواقع جديدة لجيش الاحتلال

هذا وقد شوهدت القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين وهي تمهد أراضي، وتشيد أبراج مراقبة ضمن مناطق من قطاع غزة سيطرت عليها في الأيام القليلة الماضية في عملية عسكرية تقول الأمم المتحدة إن الجيش سيطر خلالها بالفعل على ثلثي مساحة القطاع، أو أخلاها من السكان.

وقال سكان إن هناك مؤشرات متزايدة على أن الجيش يعد نفسه لإقامة طويلة، إذ يشيد أبراج مراقبة في الشجاعية شمالا وفي الجنوب في أنحاء منطقة بين مدينتي خان يونس ورفح كانت في السابقة مستوطنة إسرائيلية تدعى موراج.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل رافعة كبيرة تحميها مدافع رشاشة وكاميرات مراقبة، إضافة إلى معدات حفر تعمل بالقرب من الشجاعية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي أوامر متكررة بالإخلاء لمئات الآلاف من الفلسطينيين في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية منذ استئناف عملياته العسكرية في غزة في 18 مارس/آذار، مما أجبرهم على النزوح إلى منطقة ضيقة المساحة على شاطئ البحر.

وخلال الليلة الماضية أصدر الجيش أوامر إخلاء لعدة مناطق في دير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، وهما منطقتان نزح إليهما مئات الآلاف.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إجمالي المساحة التي استولت عليها إسرائيل أو أصدرت أوامر بإخلائها بلغ 65% من قطاع غزة. وفي رفح وحدها أوضحت لجنة الإنقاذ الدولية أن 140 ألف شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين.

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وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.