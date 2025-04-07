اعتقال فلسطيني من نابلس للاشتباه في تخطيطه لعملية إطلاق نار

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) باعتقال فلسطيني من مدينة نابلس وزعمت أنه كان ينوي تنفيذ عملية إطلاق نار بين القدس المحتلة وتل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات أمنية طاردت سيارة بين القدس وتل أبيب للاشتباه في أن سائقها ينوي تنفيذ "عمل إرهابي".

وفي الثالث من الشهر الماضي، قتل إسرائيلي وأصيب 5 آخرون بعملية طعن في محطة للحافلات بمدينة حيفا شمال إسرائيل، في حين استشهد المنفذ برصاص أحد حراس الأمن.