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عاجل| ترامب لنتنياهو: شرف عظيم لي أن أستقبلك في البيت الأبيض
7/4/2025-|آخر تحديث: 7/4/202510:22 م (توقيت مكة)
التفاصيل بعد قليل..
ترامب لنتنياهو: شرف عظيم لي أن أستقبلك في البيت الأبيض
نتنياهو لترمب: نشكر لك دعمك لإسرائيل
نتنياهو: بحثت مع الرئيس ترمب قضايا من بينها الرسوم الجمركية
نتنياهو: أبلغت الرئيس ترمب تقديري لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية
نتنياهو: ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترمب ساعدنا على إبرام اتفاق حصلنا بموجبه على 25 محتجزا من غزة
نتنياهو: ناقشت مع الرئيس ترمب أزمة المحتجزين في غزة
المصدر : الجزيرة