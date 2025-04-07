عاجل| ترامب لنتنياهو: شرف عظيم لي أن أستقبلك في البيت الأبيض

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ترامب لنتنياهو: شرف عظيم لي أن أستقبلك في البيت الأبيض

نتنياهو لترمب: نشكر لك دعمك لإسرائيل

نتنياهو: بحثت مع الرئيس ترمب قضايا من بينها الرسوم الجمركية

نتنياهو: أبلغت الرئيس ترمب تقديري لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية

نتنياهو: ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترمب ساعدنا على إبرام اتفاق حصلنا بموجبه على 25 محتجزا من غزة

نتنياهو: ناقشت مع الرئيس ترمب أزمة المحتجزين في غزة