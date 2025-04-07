الجزائر ترد على مالي بسحب السفراء وإغلاق الأجواء

أفاد التلفزيون الجزائري بإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المتجهة إلى مالي بسبب "الانتهاكات المتكررة" للمجال الجوي الجزائري، في أحدث تطور للأزمة بين الجزائر وباماكو.

وأعربت الجزائر عن "امتعاضها" من قرار مالي وحليفتيها النيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها لديها، وقررت الرد بإجراءات مماثلة بعد اتهام باماكو للجزائر بإسقاط طائرة مسيّرة تابعة لها في شمال الأراضي المالية قرب حدود البلدين.

واعتبرت الجزائر اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي "ادعاءات باطلة"، بعدما أكدت أن الطائرة التي تم إسقاطها في نهاية مارس/آذار الماضي لم تتجاوز الحدود المالية.

وأكدت الجزائر أن "جميع البيانات المتعلقة بهذا الحادث متوفرة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الجزائرية، ولا سيما صور الرادار التي تثبت بوضوح انتهاك المجال الجوي الجزائري".

وبناء على ذلك أعلنت الجزائر استدعاء سفيريها في مالي والنيجر "للتشاور" وتأجيل إرسال سفيرها الجديد إلى بوركينا فاسو، "تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. كما عبرت عن "أسفها الشديد للانحياز غير المدروس لكل من النيجر وبوركينا فاسو للحجج الواهية التي ساقتها مالي".

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت إسقاط "طائرة استطلاع بدون طيار مسلحة" في منتصف ليل الأول من أبريل/نيسان الجاري قرب الحدود مع مالي في منطقة تيزاواتين، "وذلك بعد اختراقها المجال الجوي لمسافة 2 كيلومتر"، لكن مالي خلصت إلى أن المسيّرة أُسقطت نتيجة ما وصفته بعمل عدائي من قبل الجزائر.