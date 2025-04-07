حماس تشيد بطرد سفير إسرائيل من مؤتمر بأديس أبابا

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم بطرد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أبراهام نغوس من مؤتمر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ودعت إلى مقاطعة شاملة للاحتلال ومنعه من تبييض جرائمه عبر المنصات الدولية.

وقالت حماس في بيان "نشيد بالموقف الشجاع للاتحاد الأفريقي، بطرده سفير الكيان الصهيوني من مؤتمر عُقد اليوم في أديس أبابا حول الإبادة الجماعية في رواندا، في خطوة تنسجم مع قيم ومبادئ الاتحاد، ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية".

وشددت على أن وقاحة "الكيان الصهيوني المحتل بلغت حدا غير مسبوق، بإرساله سفيرا ليمثله في مؤتمر يناقش الإبادة الجماعية، بينما يرتكب جيشه الهمجي إبادة جماعية بشعة وغير مسبوقة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

وطرد السفير في وقت سابق اليوم بعد رفض عدد من الدول الأفريقية مشاركته في اجتماع سنوي عن الإبادة التي حصلت في رواندا.

وجاءت مشاركة السفير الإسرائيلي بشكل مفاجئ. وأفاد مراسل الجزيرة أن الاتحاد الأفريقي يجري تحقيقا لمعرفة الجهة التي وجّهت له الدعوة.