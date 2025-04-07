اعتقال حاخام بأميركا بتهمة التحرش

أوقفت السلطات الأميركية بتهمة التحرش الجنسي بطفل، حاخامًا مؤيدًا لإسرائيل في مدينة دالاس، كان يزعم أن حركة حماس اغتصبت نساء وأطفالا إسرائيليين في قطاع غزة.

وحددت السلطات كفالة قدرها 100 ألف دولار للحاخام إسحاق مائير سابو، البالغ من العمر 43 عامًا، الذي يعمل مديرًا لقسم الحياة اليهودية في مدرسة يهودية خاصة، في حين أعلنت إدارة المدرسة قطع علاقتها معه، في أعقاب اعتقال شرطة دالاس سابو بتهمة التحرش الجنسي بطفل صغير في المدرسة.

وأشارت تقارير إعلامية أن سابو، من مواليد إسرائيل وأب لـ5 أطفال، وخدم في وحدات الدبابات بالجيش الإسرائيلي، كما أنه يقود جماعة في كنيس يسمى تفيريت إسرائيل شمال دالاس منذ 2022، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وبرز سابو، خلال المسيرات المؤيدة لإسرائيل في دالاس بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث زعم أن عناصر حماس مارسوا عنفًا جنسيًا جماعيًا ضد النساء والأطفال الإسرائيليين.

وقد أكدت منظمات دولية مستقلة عدم العثور على أي أدلة تثبت صحة مثل هذه الادعاءات التي كثيرًا ما يروج لها مؤيدو إسرائيل، في حين دعت حركة حماس في أوقات سابقة إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم أممية بارتكاب عناصرها انتهاكات جنسية مجددة رفضها تلك المزاعم.

إعلان

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت حماس، هجوما مفاجئا على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لغزة، ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين والمقدسات، في حين شنت إسرائيل حرب إبادة بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.