ترامب يعتبر الرسوم "دواء" ويشترط للتفاوض بشأنها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن قادة أوروبا باتوا يرغبون في التفاوض عقب دخول الرسوم الجمركية على بضائعهم حيز التنفيذ، مؤكدا أنه لن يفاوضهم حتى" يدفعوا مبالغ طائلة للتعويض على استغلال الولايات المتحدة لعقود".

ووصف ترامب الرسوم الجمركية الشاملة، بأنها "دواء يهدف إلى معالجة أمراض الاقتصاد الأميركي"، معلنا أنه غير قلق بشأن الخسائر التي أفقدت أسواق الأسهم في أنحاء العالم تريليونات الدولارات من قيمتها.

وقال الرئيس الأميركي "إنه من الجنون أن تنفق الولايات المتحدة أموالا طائلة لحماية أوروبا عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في وقت تعمد فيه أوروبا إلى استغلالها"، مضيفا أن الأميركيين انتخبوه ليعيد أموالهم من أوروبا.

وفي طريق عودته إلى واشنطن الليلة الماضية، بعد عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا، سُئل الرئيس الأميركي عن التراجع الذي تشهده الأسواق المالية منذ أن أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الأقل على كل الواردات الأميركية الأربعاء الماضي.

وردا على ذلك أكد ترامب أن بلاده أصبحت "أقوى بكثير" منذ الإعلان عن هذه الإجراءات، معتبرا أن التراجع الذي تشهده الأسواق لم يكن قرارا متعمدا من جانبه. وقال إنه يريد إيجاد حل "للعجز الذي لدينا مع الصين ومع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى".

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وأضاف "لا أريد تراجعا في أي سوق، لكن في بعض الأحيان يتعين تناول علاج من أجل التعافي"، في إشارة إلى اعتماد الاقتصاد الأميركي على الواردات، مشددا على أن "الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الرسوم الجمركية".

وأكد ترامب أنه تحدث خلال عطلة نهاية الأسبوع "مع كثير من الأوروبيين والآسيويين ومع العالم بأسره. جميعهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق".

وردا على سؤال حول إمكان التفاوض على منطقة خالية من الرسوم الجمركية مع أوروبا، مثلما اقترح مستشاره إيلون ماسك، كرر ترامب أن "أوروبا حققت ثروة من ورائنا وعاملتنا بشكل سيئ جدا".

وأردف "إنهم يأتون إلى طاولة المفاوضات. يريدون التحدث، لكن لن يكون هناك نقاش إلى أن يعطونا الكثير من المال على أساس سنوي ..لا أريد أن ينخفض أي شيء. لكن في بعض الأحيان، يتعين عليك تناول الدواء لإصلاح شيء ما".

اضطرابات

وأثار ترامب المزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية حيث سجلت الأسهم الآسيوية خسائر فادحة في التعاملات المبكرة وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم الأميركية بشكل حاد حيث أبدى المستثمرون مخاوفهم من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، وضعف الطلب، وانخفاض الثقة، وربما ركود عالمي.

وأربك إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي اقتصادات العالم، مما دفع الصين إلى فرض رسوم مضادة وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستظل قائمة أم أنها جزء من نظام جديد دائم أم أنها تكتيك تفاوضي لكسب تنازلات من دول أخرى.

وسعى كبار مستشاري ترامب الاقتصاديين إلى تصوير الرسوم الجمركية على أنها إعادة تموضع ذكية للولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن أكثر من 50 دولة بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ إعلان الأربعاء الماضي. من جهته، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الرسوم الجمركية ستبقى سارية "لأيام وأسابيع".

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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيسعى للحصول على إعفاء من رسوم جمركية بنسبة 17% على سلع إسرائيلية خلال اجتماع مقرر مع ترامب اليوم الاثنين.

وفي إيطاليا، تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بحماية الشركات التي تضررت من رسوم جمركية مقررة بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي.