غارة إسرائيلية تقتل لبنانيا في الجنوب

قتل الاحتلال الإسرائيلي مواطنا لبنانيا اليوم الاثنين بغارة شنتها طائرة مسيرة على بلدة الطيبة جنوب البلاد، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم بلدة الطيبة جنوب لبنان، في حين أكدت وزارة الصحة أن الغارة "أدت إلى استشهاد مواطن".

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته شبه اليومية لوقف إطلاق النار مع لبنان.

ومساء الأحد، أعلن الجيش اللبناني مقتل لبنانيين اثنين إثر استهداف إسرائيلي لجرافة (زراعية) خلال استصلاح أراض في بلدة زبقين (جنوب)، نافيا المزاعم الإسرائيلية عن وجود وسائل عسكرية لـ"حزب الله".

وأكد الجيش في بيان عدم وجود وسائل عسكرية في المكان.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، وقتلت خلاله أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت 17 ألفا آخرين، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي خلافا للاتفاق، ونفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وحتى الأحد، ارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1385 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.