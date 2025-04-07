اقتحامات واسعة بالضفة وحملة التهجير مستمرة بمخيم نور شمس

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين اقتحامات واسعة في الضفة الغربية تخللتها اعتقالات، وواصلت في الوقت نفسه تهجير السكان من مخيم نور شمس في طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال المدن الرئيسية من شمال الضفة إلى جنوبها مرورا بوسطها، كما داهمت عدة مخيمات.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت نابلس وقلقيلية في الشمال، ورام الله والبيرة في الوسط، والخليل وبيت لحم في الجنوب، بالإضافة إلى مخيمات الجلزون وقلنديا وشعفاط.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المخفية، وحاصرت بناية سكنية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المدمع.

ودفعت القوات المقتحمة بتعريزات عسكرية إلى مدينة نابلس ودهمت مناطق عدة، وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن دوي انفجارات سمع خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق عدة بالمدينة.

🔴 قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام حارة عنتر في مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة pic.twitter.com/Qf0v1eI6lE — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 7, 2025

من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة في مخيم بلاطة في نابلس بعبوة ناسفة.

كما اقتحمت قوة إسرائيلية مدينة قلقيلية، ونفذت مداهمات اعتقلت خلالها أسيرا محررا.

إعلان

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمات الجلزون والأمعري وقلنديا في رام الله ومخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ونفذت فيها اعتقالات.

وتأتي هذه الاقتحامات لمدن الضفة الغربية ومخيماتها قبل ساعات من بدء إضراب شامل دعت إليه القوى الوطنية والاسلامية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

جانب من وداع الفتى الشهيد عامر ربيع الذي ارتقى برصاص الاحتلال في بلدة ترمسعيا شمال رام الله. pic.twitter.com/ckql5mmZCD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 6, 2025

تشييع شهيد

في غضون ذلك، شيّع فلسطينيون مساء أمس الأحد جثمان الطفل عامر ربيع (14 عاما) من بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال مساء أمس.

كما أصيب طفلان آخران برصاص الاحتلال قرب بلدة ترمسعيا.

وقال أديب شلبي رئيس بلدية ترمسعيا للجزيرة إن الشهيد وأحد المصابيْن يحملان الجنسية الأميركية.

وقد بث الجيش الإسرائيلي صورا قال إنها لاستهداف فلسطينيين في ترمسعيا، وبرر إطلاق الرصاص عليهم بإلقائهم الحجارة على جنوده.

تهجير مستمر

على صعيد آخر، قالت مصادر فلسطينية للجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طالبت عددا من السكان في مخيم نور شمس شرقي طولكرم (شمالي الضفة الغربية) بإخلاء منازلهم.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال احتجزت عددا من الشبان الفلسطينيين في حي المنشية، ومنعت آخرين من العودة إلى منازلهم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المخيم وسكانه منذ أكثر من شهرين.

ومنذ أسابيع، تشن قوات الاحتلال هجوما واسعا على مخيمات شمالي الضفة، وقد تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منها وتهجير عشرات الآلاف من سكانها.

وعقب عملية طوفان الأقصى، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 945 فلسطينيا، وإصابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.