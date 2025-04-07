ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء في غزة إلى 210

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 210 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة على القطاع المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجاءت الحصيلة الجديدة بعد قصف جيش الاحتلال خيمة للصحفيين قرب مستشفى ناصر بخان يونس أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي الذي كان يعمل مع وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، فيما أصيب 9 صحفيين آخرين في حادث القصف ذاته.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة استهداف الصحفيين وقتلهم، ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومختلف الهيئات الصحفية في دول العالم إلى إدانة "الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".

كما حمّل الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا "المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية".

وفي السياق، نعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "الشهيد الزميل حلمي الفقعاوي، الذي قضى حرقا داخل خيمة الصحافيين أثناء أدائه لواجبه المهني"، واعتبرته شاهدا على "الإجرام الصهيوني الذي تجاوز كل المواثيق الكونية الحقوقية، وكل بنود القانون الدولي الإنساني".

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ودعت النقابة لاتخاذ إجراءات فورية وقوية وفعالة من أجل توفير الحماية للصحفيين، وحمّلت المسؤولية كاملة للمنتظم الدولي، وخاصة "مجلس الأمن الدولي، حيث يمنع الفيتو الأميركي أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة من القيام بأدوارها في توفير الحماية والأمن للمدنيين عموما وللصحافيين خصوصا".

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.