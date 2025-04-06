نتنياهو وترامب يبحثان غدا ملفات بينها إيران وغزة

من المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إلى واشنطن في زيارة يبحث خلالها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدة قضايا تتصدرها إيران والحرب على غزة.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو، في بيان أصدره في وقت متأخر من مساء أمس السبت، إن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن تلبية لدعوة من ترامب وسيلتقيه غدا الاثنين.

وأضاف أنهما "سيبحثان الرسوم الجمركية، والجهود المبذولة لإعادة الرهائن الإسرائيليين من غزة، والعلاقات بين إسرائيل وتركيا، والتهديد الإيراني، والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتزايد التوترات بشأن البرنامج النووي الإيراني، إذ هدد الرئيس الأميركي مؤخرا بقصف إيران، وتوالت التصريحات من واشنطن وتل أبيب بعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وكان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي نقل عن مصادر أن نتنياهو يريد التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الأميركي بشأن ضرب منشآت إيران النووية، إذا فشلت الدبلوماسية في التوصل إلى حل مع طهران.