توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، من العاصمة المجرية بودابست إلى واشنطن حيث سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه مع انتهاء زيارته إلى المجر، يتوجه "نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب غدا (الاثنين)، والذي تم تنسيقه بسرعة غير عادية فاجأت حتى المحيطين به".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، "فوجئ المحيطون بنتنياهو كثيرا عندما طلب البيت الأبيض عقد اللقاء الاثنين، واقترح مكتب رئيس الوزراء عقد اللقاء خلال عطلة عيد الفصح (ما بين 12 و20 أبريل/نيسان الجاري)، لكن الأميركيين أصروا على عقده في أقرب وقت ممكن".

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي (لم تسمّه) أن "سبب الإصرار الأميركي غير معروف على وجه التحديد". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو ترامب على انفراد، كما سيعقد معه اجتماعا موسعا سيحضره ويتكوف، وفق المصدر ذاته.

واعتبرت الصحيفة أن "مشاركة ويتكوف في الزيارة التي تم تنسيقها بسرعة غير عادية ربما تشير إلى أن نتنياهو وترامب سيناقشان قضية الأسرى، في ضوء استمرار الحرب على غزة وتمسك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المفاوضات على الانسحاب الكامل لقوات الجيش الإسرائيلي وإنهاء الحرب".

إعلان

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى السبت 1335 فلسطينيا وأصابت 3 آلاف و297 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

الرسوم الجمركية

ويتوقع أن يناقش نتنياهو وترامب الملف النووي الإيراني، فضلا عن الأوضاع في سوريا، وفق المصدر ذاته.

وقال نتنياهو في بيان إن المحادثات ستتناول قضية الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة منذ 18 شهرا، وتحقيق النصر في غزة، ونظام الرسوم الجمركية على إسرائيل.

وعن الرسوم تحديدا، قال نتنياهو "آمل أن أتمكن من المساعدة في هذه القضية. هذا هو هدفي.. أنا أول زعيم دولي، أول زعيم أجنبي، سيلتقي الرئيس ترامب لمناقشة هذه القضية البالغة الأهمية للاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف "هناك طابور طويل من القادة الذين يرغبون في القيام بذلك في ما يتعلق باقتصاداتهم. أعتقد أن (اجتماعي مع ترامب) يعكس الصلة الشخصية القوية بيننا، وكذلك العلاقات المميزة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية في هذا التوقيت".

كذلك سيجتمع نتنياهو بشكل منفصل مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، المسؤول عن قضية الرسوم الجمركية في إدارة ترامب.

وكانت إسرائيل واحدة من بين الدول الستين التي فرض ترامب عليها رسوما جمركية الأربعاء الماضي. وحاولت إسرائيل منع فرض الرسوم الجمركية عندما أعلنت الثلاثاء عن خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة إلى الصفر، لكن من دون جدوى.

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17% على إسرائيل بسبب العجز التجاري الكبير بين البلدين، حيث تصدر إسرائيل إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تستورده منها.

إعلان

ومن المتوقع أن ينهي نتنياهو زيارته إلى واشنطن الثلاثاء، ليصل الأربعاء إلى تل أبيب ويتوجه من المطار مباشرة إلى المحكمة المركزية للإدلاء بشهادته في محاكمته بقضايا فساد، وفق المصدر ذاته.