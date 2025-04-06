مقاومون يستهدفون قوات الاحتلال في قلقيلية ونابلس

استهدف مقاومون قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية ونابلس، في حين أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال التي نفذت فجر اليوم الأحد والليلة الماضية اقتحامات جديدة في الضفة الغربية.

وقال الصحفي عدي جعار المختص في شؤون الضفة للجزيرة نقلا عن مصادر محلية، إن مقاومين أطلقوا النار مساء أمس السبت على قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أرسل تعزيزات إلى البلدة، وأغلق مداخلها وقام بعمليات تمشيط فيها، كما أغلق عدة مناطق شرق قلقيلية.

وتابع الصحفي الفلسطيني أن مقاومين آخرين ألقوا أمس السبت قنبلتين يدويتين باتجاه حاجز عسكري قرب مستوطنة "حومش".

وبحلول فجر اليوم الأحد، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة عزون بعد أن داهمت عدة منازل.

وفي نابلس التي تقع بدورها شمالي الضفة، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا الليلة الماضية قوة إسرائيلية بعبوة خلال انسحابها من بلاطة البلد بالمدينة.

وقالت المصادر المحلية إن القوات المقتحمة اعتقلت شابين في نابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت في وقت مبكر اليوم قنابل إنارة في سماء بلدة طمون بمحافظة طوباس.

🔹 تغطية صحفية: الاحتلال يطلق قنبلة إنارة فوق بلدة طمون في طوباس pic.twitter.com/xLPKWoQjsA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 5, 2025

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رصاص واقتحامات

في غضون ذلك، قال مصدر طبي للجزيرة إن فلسطينيين أصيبا في وقت مبكر اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في واد الحمص شمال شرق بيت لحم.

وفي تطورات متزامنة، قالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت في وقت مبكر اليوم مخيم عقبة جبر في أريحا شرقي الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم الفوار وبلدة يطا جنوب الخليل، وبلدة زعترة شرق بيت لحم.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين هاجموا مساء أمس السبت بحماية قوات الاحتلال مزارعين ومركبات قرب قرية المغير شمال شرق رام الله وسط الضفة.

ونقلت الوكالة عن مسؤول محلي أن المستوطنين رشقوا مزارعين ومركبات بالحجارة عند المدخل الغربي للقرية.

وتأتي الاقتحامات والاعتداءات الجديدة في وقت يستمر فيه الهجوم الإسرائيلي على مخيمات شمالي الضفة، والذي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منها وتهجير عشرات الآلاف من سكانها.

وعقب عملية طوفان الأقصى، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 944 فلسطينيا، وإصابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.