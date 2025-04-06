مظاهرات عربية وعالمية تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

تواصلت الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني في مناطق مختلفة من العالم، حيث ندد المتظاهرون بالإبادة الجماعية والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وطالبوا بوقف القتال وفتح المعابر وإدخال المساعدات لسكان القطاع المنكوبين.

ففي العاصمة المغربية الرباط شارك الآلاف في مظاهرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانطلقت الاحتجاجات من منطقة "باب الأحد" في الرباط مرورا بالشوارع الرئيسة للمدينة، وردد المشاركون شعارات تطالب بوقف الحرب وكسر الحصار وفتح المعابر وإيصال المساعدات والمواد الغذائية ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

كما طالب المشاركون بوقف التطبيع مستنكرين في الوقت ذاته الصمت العربي والدولي بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

تركيا

وفي تركيا شارك الآلاف في مسيرة بمدينة إسطنبول رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة ونصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وانطلقت المسيرة من مسجد برباروس خير الدين باشا وسط المدينة باتجاه القنصلية الإسرائيلية، حيث رفعت الأعلام الفلسطينية والتركية، ولافتات مناهضة للإبادة الجماعية في غزة.

كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بفتح المعابر ورفع الحصار وإعادة الإعمار ومحاكمة قادة الاحتلال أمام الجنائية الدولية.

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الولايات المتحدة

وفي العاصمة الأميركية واشنطن، تظاهر آلاف المؤيدين لفلسطين احتجاجا على استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "دعوا غزة تعيش"، إلى جانب لافتة تحمل أسماء شهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أوروبا

وشهدت مدن أوروبية عدة مظاهرات رافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومطالبة بوقفها فورا.

فقد شهدت ساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس مظاهرة للتنديد بما وصفوه تصاعد خطاب العنصرية ومواقف اليمين المتطرف في فرنسا.

وقد انضم للمظاهرة مناصرون للقضية الفلسطينية للتنديد بحرب إسرائيل المتواصلة على غزة والتي وصفوها بأنها أبشع أنواع العنصرية.

كما شهدت العاصمة برلين ومدن أخرى وقفات احتجاجية تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتأتي هذه التحركات رغم حملات التضييق التي يقول ناشطون إنها تستهدف دعمهم للشعب الفلسطيني.