مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم

أفادت مصادر للجزيرة بأن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا صباح اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المصادر إن المستوطنين اقتحموا المسجد الشريف من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية علنية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب هذه المصادر فإن هناك توقعات بتصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين خلال الأسبوع المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد المبارك حيث كثفت إجراءاتِ التفتيش، كما أصدرت العشرات من أوامرِ الإبعاد بحق مصلين وصحفيين وموظفين تابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك هذه الأثناء وسط حماية من الاحتلال pic.twitter.com/LrkTDZ2wOy — شبكة العاصمة الإخبارية (@alasimannews) April 6, 2025

ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس/آذار الماضي والذي وافق شهر رمضان.

وأضافت في تقرير نشرته الخميس أن "المنظمات المتطرفة مثل جبل الهيكل، وبالتعاون مع شرطة الاحتلال، قامت بتكثيف الحملات الاستفزازية".

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ومن جهتها قالت مُحافظة القدس، أمس، إن 13 ألفا و64 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الجاري و"نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس".

اعتقالات واقتحامات

وفي الأثناء، اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين وأتلفوا أشتال الزيتون في بلدة أم صفا شمال رام الله.

وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في منطقة الرأس الأحمر شرق طمون جنوبيَ طوباس، واقتحمت مع آليات هدم منطقة فروش بيت دجن في الأغوار.

وفي الأثناء، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في طولكرم شمالي الضفة، لليوم السبعين على التوالي، حيث تتركز الحملة في المدينة ومخيمها وفي مخيم نور شمس.

وأسفرت هذه العمليات حتى الآن عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان -وفق مصادر محلية- وشهدت منطقة المسلخ في مخيم نور شمس وجبل النصر المحيط به حملات دهم نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية.

وفي جنين شمالي الضفة المحتلة، قالت مصادر للجزيرة إن فلسطينيا أصيب بنيران قوات الاحتلال قرب قرية رمانة غربي المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها حي الجابريات في المدينة ذاتها.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) اليوم إن "3 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة" مساء أمس، وذلك "جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة واد أبو الحمص قرب قرية النعمان شرق مدينة بيت لحم".

وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال "أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت تجاه مجموعة من العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس".

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 15 ألفا و700 مواطن، وفق معطيات فلسطينية رسمية.