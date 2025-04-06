عشرات الشهداء والجرحى بغزة والاحتلال ينسف منازل برفح

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 18 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر يوم الأحد، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف المباني السكنية بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن عدد شهداء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة خلال 24 ساعة ارتفع إلى 46 بينهم 10 شهداء في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت في وقت سابق خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس ما أسفر عن استشهاد 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال. كما استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بعد استهداف منزل بحي الأمل غربي المدينة.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، فيما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين برصاص طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" استهدفت ذات الحي.

وسبق ذلك، استشهاد مواطنين اثنين وإصابة عدد آخر بقصف من الطائرات الإسرائيلية لمنزل قرب مدرسة عين جالوت بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وخلال ساعات فجر الأحد، شهدت مناطق شرق مدينة غزة، قصفاً مدفعياً عنيفاً وإطلاق نار مكثف من الآليات والمروحيات الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح مختلفة.

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كما استهدف القصف المدفعي العنيف منطقتي السودانية والكرامة شمال غرب مدينة غزة.

نسف منازل برفح

وفي رفح أقصى جنوب القطاع تواصل خلال ساعات الليل القصف الجوي والمدفعي، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات المتوغلة شمال وشرق وغرب المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة نقلاً عن شهود عيان، بحدوث انفجارات ضخمة ناجمة عن عملية نسف لمباني سكنية شمال مدينة رفح.

وقالت قناة الأقصى الفضائية إن الدبابات الإسرائيلية المتوغلة أطلقت النار بكثافة شمال وشرق رفح.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس السبت أن قواته بدأت عملياتها الأولى في محور "موراج" جنوبي القطاع للمرة الأولى.

ونشر جيش الاحتلال مشاهد من العمليات التي قام بها في محور موراج، وأعلن أن الفرقة 36 عادت للعمل داخل القطاع.

توغل بالشمال

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها على مشارف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لليوم الثاني على التوالي، وسط قصف جوي ومدفعي على النازحين ومنازلهم.

وتواجه بعض العائلات المحاصرة في الحي صعوبة في الخروج من خيامها أو ما تبقى من منازلها نظرا لكثافة القصف العشوائي في ظل ظروف إنسانية كارثية.

كما تستمر قوات الاحتلال في توغلها منذ نحو 17 يوما في المناطق الغربية من مدينة بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة، وتجري عمليات تجريف واسعة للأراضي والمنازل المدمرة، تزامنا مع مواصلتها إطلاق نيرانها على الأهالي الذين يحاولون البحث عن الغذاء والماء.

وفي الأيام القليلة الماضية، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون بتصعيد العدوان على قطاع غزة بذريعة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ استئناف العدوان على القطاع يوم 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 1300 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن 3 آلاف آخرين، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

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وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.