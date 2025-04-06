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الحوثيون: استهدفنا سفينة إمداد أميركية بصاروخ باليستي

A photo distributed by the Houthi Military Media Unit shows the launch by Houthi forces of a ballistic missile aimed at Saudi Arabia March 25, 2018. Houthi Military Media Unit/Handout via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون قبل سنوات من موقع غير محدد في اليمن (رويترز-أرشيف)
6/4/2025-|آخر تحديث: 6/4/202501:41 ص (توقيت مكة)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في وقت مبكر اليوم الأحد أن القوة البحرية للجماعة استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بصاروخ باليستي.

وقال -في بيان مصور بثته قناة المسيرة- إن القوة الصاروخية والمسيّرات اشتبكت مع حاملة الطائرات ترومان في البحر الأحمر.

وأضاف أن الاستهداف منع "العدو" من شن هجمات عدوانية على اليمن خلال الساعات الماضية.

كما قال المتحدث العسكري أن قواتهم مستمرة في عمليات الإسناد والدفاع حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

وكان الحوثيون أعلنوا مرارا أنهم استهدفوا الحاملة الأميركية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيّرات.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بحجة إنهاء تهديدهم لحرية الملاحة في المنطقة.

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وبدأت الهجمات الأميركية بعد أن أعلن الحوثيون استئناف عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، والتي بدأت أواخر العام 2023 إسنادا لغزة.

المصدر : الجزيرة

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