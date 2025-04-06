الحوثيون: استهدفنا سفينة إمداد أميركية بصاروخ باليستي

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في وقت مبكر اليوم الأحد أن القوة البحرية للجماعة استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بصاروخ باليستي.

وقال -في بيان مصور بثته قناة المسيرة- إن القوة الصاروخية والمسيّرات اشتبكت مع حاملة الطائرات ترومان في البحر الأحمر.

وأضاف أن الاستهداف منع "العدو" من شن هجمات عدوانية على اليمن خلال الساعات الماضية.

كما قال المتحدث العسكري أن قواتهم مستمرة في عمليات الإسناد والدفاع حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" واستهداف سفينة الإمداد الأمريكية التابعة لحاملة الطائرات "ترومان" 08-10-1446هـ 06-04-2025م#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة… pic.twitter.com/81f3ju5uYt — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 5, 2025

وكان الحوثيون أعلنوا مرارا أنهم استهدفوا الحاملة الأميركية في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيّرات.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، أطلقت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بحجة إنهاء تهديدهم لحرية الملاحة في المنطقة.

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وبدأت الهجمات الأميركية بعد أن أعلن الحوثيون استئناف عملياتهم ضد السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، والتي بدأت أواخر العام 2023 إسنادا لغزة.