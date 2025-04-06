عاجل | الحوثيون: قوتنا البحرية استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات ترومان بصاروخ باليستي
6/4/2025-|آخر تحديث: 6/4/202501:08 ص (توقيت مكة)
المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع:
- قوتنا الصاروخية والمسيرات اشتبكت مع حاملة الطائرات ترومان بالبحر الأحمر
- قوتنا البحرية استهدفت سفينة إمداد تابعة لحاملة الطائرات (الأميركية) ترومان بصاروخ باليستي
- الاستهداف منع العدو من شن هجمات عدوانية على بلدنا خلال الساعات الماضية
- مستمرون في عمليات الإسناد والدفاع حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها
المصدر : الجزيرة