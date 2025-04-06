إصابات ودمار بقصف للمقاومة على عسقلان وأسدود

أطلقت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، رشقة صاروخية باتجاه أسدود وعسقلان، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من المصابين وتسجيل أضرار مادية جراء القصف.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

كما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن تقارير أولية تحدثت عن إصابة مباشرة في عسقلان وأن فرق الإسعاف توجهت إلى المنطقة المستهدَفة.

وأفادت بلدية عسقلان بإصابة شخص بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية عقب سقوط صاروخ داخل المدينة، في حين ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن عدد المصابين جراء القصف الصاروخي على عسقلان هو 3.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الصاروخ الذي سقط في عسقلان أحدث دمارا كبيرا في المباني والسيارات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 7 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه أسدود.

مشاهد حية لآثار سقوط مباشر لأحد صواريخ كتائب القسام في عسقلان#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/B3nPjb3pqy — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 6, 2025

وقال جيش الاحتلال إنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من قطاع غزة واجتازت الحدود وتم اعتراض معظمها.

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ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض 5 صواريخ من أصل 10 أطلقت من وسط قطاع غزة، وأضاف أنه رصد سقوط صواريخ عدة أطلقت من غزة في مناطق مختلفة.

من جهتها، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوّت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بأن طواقمها تتعامل مع 4 مواقع سقطت فيها شظايا صواريخ.

وقالت الهيئة الإسرائيلية "توجهنا إلى المناطق التي دوّت فيها صفارات الإنذار بعد الهجمات الصاروخية وسنقدم معلومات لاحقا".

وذكرت الهيئة أن عددا من الأشخاص أصيبوا خلال توجههم إلى الملاجئ في مناطق دوّت فيها صفارات الإنذار جنوب إسرائيل.

فيما أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية أن إطلاق الصواريخ تم من دير البلح وسط قطاع غزة والتي لم ينشط فيها الجيش.