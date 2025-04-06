عاجل,
أخبار

عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الضواحي الجنوبية لتل أبيب وأسدود وعسقلان

6/4/2025-|آخر تحديث: 6/4/202509:13 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان